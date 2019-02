O fantasma do Aquapolis.

O Aquapolis foi falado na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes por obra e graça do vereador do BE, Armindo Silveira, que resolveu dar nova vida à entrevista do presidente da União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Luís Alves, a O MIRANTE. O Cavaleiro Andante não estava lá mas ouviu dizer que quase todos concordaram qualquer coisinha com Luís Alves e que o problema da câmara é a falta de interessados na exploração do espaço de cafetaria e restauração existente naquela zona à beira Tejo. Quanto à falta de luz, falou-se na EDP mas o Cavaleiro Andante não garante que seja a distribuidora de energia porque a empresa é tão conhecida que certamente se esse fosse o problema já teriam recorrido a ela. Ou há aqui bruxaria ou estão a preparar-se para entregar o Aquapolis a algum fantasma...