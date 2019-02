Alcanena atribui 13 mil euros às festividades do concelho

A Câmara Municipal de Alcanena aprovou, na última reunião do executivo municipal, um apoio global de 13 mil euros para distribuir pelas organizações das festividades que decorrem ao longo do ano nas várias localidades do concelho. Ao todo, cada comissão de festas ou fábrica da Igreja Paroquial vai receber 500 euros.

Segundo a presidente do município, Fernanda Asseiceira (PS), o apoio financeiro e logístico concedido pela autarquia representa o compromisso e o reconhecimento da administração local para com essas comunidades, que acautelam a preservação dos usos e costumes, “factor essencial e diferenciador para a identidade das comunidades”.

Tal como tem sido feito nos anos anteriores, para a atribuição do subsídio, foi solicitada às respectivas juntas de freguesia ou uniões de freguesia a identificação da principal festividade por localidade.