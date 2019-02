Exposição interactiva e teatro no Santarém Cultura

A programação do projecto Santarém Cultura prossegue na cidade. Para esta semana destaca-se a exposição interactiva “Água, Terra, Ar” da autoria de André Sier, Boris Chimp 504 e da associação Sonoscopia. A mostra, sobre o passado, o presente e o futuro de Santarém, foi inaugurada a 12 de Fevereiro e vai estar em exibição até 23 de Março, no Palácio Landal. A entrada é gratuita. Serão ainda integradas na exposição fotografias de autoria de José Freitas, que fez um trabalho de levantamento de imagens dos reservatórios da cidade.

No sábado, 16 de Fevereiro, repetindo no dia 23, os alunos das turmas de teatro das escolas EB 2,3 Alexandre Herculano e da Secundária Dr. Ginestal Machado apresentam o espectáculo de rua “Guerrilha Urbana”. O grupo vai partir, pelas 10h30, da porta de armas da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC) até ao campus do Complexo Andaluz (Instituto Politécnico de Santarém). Já no dia 23, à mesma hora, o grupo sai da porta das armas da ex-EPC até São Domingos.

No fim-de-semana de 22 e 23 de Fevereiro, pelas 14h00 e 21h30, respectivamente, o Teatro Sá da Bandeira recebe “Noite dos Reis”, peça de teatro com John Mowat e Leonor Keil. A sessão do dia 22 de Fevereiro dá prioridade ao público escolar e no dia 23 destina-se ao público em geral. Os bilhetes têm um custo de sete euros e podem ser adquiridos no Teatro Sá da Bandeira, na Bol – Bilheteira Online e nas lojas Worten, Fnac e CTT. Mais informações através do e-mail escala@cm-santarem.pt.