Subsídio camarário para Festas de Coruche volta a gerar discussão

Município vai atribuir cem mil euros às festividades em honra de Nossa Senhora do Castelo que se realizam a meio de Agosto.

O subsídio de 100 mil euros que a Câmara de Coruche vai disponibilizar este ano para a Comissão de Festas de Coruche, para ajudar a financiar as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, voltou a gerar polémica na última reunião do executivo municipal. Em causa está o valor elevado do subsídio e o facto de não ser o próprio município a organizar as festividades em vez da comissão.

Segundo o presidente do município, Francisco Oliveira (PS), faz mais sentido que seja a Comissão de Festas a organizar aquelas que são as festividades que mais representam o concelho de Coruche. “Estas são pessoas da terra, que abdicam da sua vida para estarem aqui de uma forma gratuita e voluntariosa e merecem este incentivo”, admitiu.

O primeiro a abordar o assunto foi o vereador Valter Peseiro (CDU) que reconheceu a importância das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, mas defendeu que o município devia subsidiar apenas a Comissão de Festas com 80 mil euros.

Já a vereadora Liliana Pinto (PSD) afirma não concordar com o modelo da festa tal como aconteceu no anterior mandato, pois “a câmara não poupa nem tem melhores festas por estar entregue a uma associação”.

O subsídio de 100 mil euros vai ser entregue em três tranches. A primeira será entregue ainda no mês de Fevereiro no valor de 40 mil euros, a segunda em Maio e a terceira em Julho no valor de 30 mil euros cada. No ano passado as festas custaram cerca de 160 mil euros, tendo a autarquia contribuído com 100 mil euros. O valor restante foi angariado pela comissão.