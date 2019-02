Teatro Sá da Bandeira em Santarém com lotações esgotadas

Nova programação cultural tem tido boa adesão do público.

Os principais espectáculos já realizados este ano no Teatro Sá da Bandeira (TSB), em Santarém, tiveram lotação esgotada e o mesmo está já garantido para os eventos que vão trazer a cantora Mafalda Veiga (dia 16 de Fevereiro) e o humorista Bruno Nogueira (no dia 2 de Março) àquela sala de espectáculos municipal. Quem não tem bilhete e pretenda assistir a esses espectáculos tem sempre a possibilidade de tentar, 48 horas antes da data do espectáculo, adquirir, no TSB ou online, ingressos resultantes de reservas dadas como canceladas.

O concerto de Aurea, no dia 16 de Janeiro, abriu o novo ciclo de programação, dirigido por João Aidos, um nome com vasta experiência nessa área e que já dirigiu salas de espectáculos municipais em cidades como Aveiro, Coimbra, Faro, Leiria ou Torres Novas. Seguiu-se o espectáculo “A Perna Esquerda de Tchaikovski”, com a Companhia Nacional de Bailado e Mário Laginha, no dia 2 de Fevereiro, que também lotou o espaço.

A programação cultural tem sido um êxito em termos de adesão, embora tenha que ser levado em conta que a lotação do TSB não excede os 200 lugares. O que torna mais pertinente o debate sobre a construção de uma nova sala de espectáculos na cidade, com uma lotação superior, na ordem dos 500 lugares. O espaço fechado com maior capacidade na cidade é o grande auditório do Centro Nacional de Exposições, com cerca de 1200 lugares sentados, propriedade do CNEMA; sociedade que tem como accionista maioritário a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e onde a Câmara de Santarém também tem quota.