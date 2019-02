Clube de Ténis de Santarém com vitórias no fim de semana

Nos dias 9 e 10 de Fevereiro, os jogadores do Clube de Ténis de Santarém (CTS) disputaram uma série de jogos do Campeonato Regional de Equipas ATLei 2019. No escalão sub12 mistos os tenistas de Santarém garantiram o apuramento e vitória no grupo, após terem vencido por 4-1 a Academia de Ténis de Avelar e o Instituto Politécnico de Santarém.

Já os tenistas do escalão Veteranos +50 do CTS defrontaram o Clube de Ténis da Golegã, alcançando a vitória com o resultado 3-2. A 2 de Março, os jogadores do CTS vão disputar a liderança do grupo frente ao CITLeiria. O CTS esteve presente nesta competição regional nos escalões Sub12 Mistos, Sub18 Masculinos, Veteranos +45 e Veteranos +50.