Conferência “Repaginar Rios e Ribeiras” em Santarém

“Repaginar Rios e Ribeiras” é o mote da conferência que a Câmara de Santarém organiza no Salão Nobre do Comando Distrital da GNR de Santarém a 15 de Fevereiro. A iniciativa visa reflectir sobre a importância da gestão sustentável da água e debater soluções mais eficientes e eficazes para se atingir os resultados de qualidade dos ecossistemas preconizados na Lei da Água.

Helena Alves da APA (Agência Portuguesa do Ambiente), Fernando Pereira do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas), Patrícia Gonzalez do ISA-UL (Instituto Superior de Agronomia), Filipe Ribeiro e Joana Martelo do MARE (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente), são os oradores convidados para a parte da manhã.

De tarde, estarão presentes Ana Alves da EMAS (Equipa Multidisciplinar de Ação para a Sustentabilidade) da Câmara Municipal de Santarém, Pedro Teiga do Engenho e Rio, Aldo Freitas da Ecosalix (Sistemas Ecológicos de Engenharia Natural), Maria João Correia da ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental), Catarina Gonçalves da ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) e Rita Rodrigues da ANP | WWF (World Wide Fund for Nature).

No sábado, 16 de Fevereiro, decorre uma acção prática do projecto Reabilitar Troço-a-Troço na ribeira de Perofilho, junto à Rua da Fonte, na União de Freguesias da Romeira e Várzea.