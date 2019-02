Formação da Académica de Santarém continua em bom plano

Equipas de juniores e de juvenis lideram distritais e iniciados garantiram permanência no nacional.

A Académica de Santarém está no bom caminho para, na próxima época, estar representada nos campeonatos nacionais de futebol de formação. As equipas de juniores e de juvenis, ainda invictas, lideram os respectivos campeonatos distritais, embora nos juvenis tenham forte concorrência do Fátima, que está apenas a dois pontos e com menos um jogo. Nos juniores, os escalabitanos têm seis pontos de avanço sobre o União de Almeirim quando faltam sete jogos para o final da prova.

Já a equipa de iniciados da Académica de Santarém garantiu a permanência na 1ª divisão nacional, tendo este ano calhado numa série muito mais competitiva onde estavam clubes como o SL Benfica, Sporting CP e Belenenses. Os escalabitanos asseguraram a manutenção a cinco jornadas do final e na próxima época vão estar no nacional com outras equipas da região como o Vilarense e o CADE, que fizeram uma grande época noutra série, tendo-se apurado inclusivamente para a segunda fase que dá acesso à terceira e última etapa, de apuramento do campeão. O Fátima também está bem encaminhado para ficar no nacional.

Santarém Cup a dobrar

O clube vai este ano organizar dois torneios dedicados ao futebol de formação, com o já habitual Santarém Cup a decorrer de 17 a 20 de Abril, na Semana Santa. Apresentado como o maior torneio nacional organizado por um clube, conta novamente com equipas dos principais clubes portugueses, como Benfica, Sporting e Porto, e este ano também com a presença garantida do Atlético de Madrid. Ao todo esperam-se cerca de 900 atletas para participar em 60 jogos.

A novidade do programa de eventos é a realização da primeira edição do Santarém Cup F11, a realizar nos dias 8, 9 e 10 de Junho, envolvendo 18 equipas de futebol 11.

Na agenda da Académica de Santarém, que tem apostado no ecletismo com o fomento de outras modalidades, está também a organização de um torneio internacional de jiu-jitsu em data a definir, com cerca de 60 equipas. A ginástica, que tem tido uma forte adesão de atletas, vai também fazer o seu sarau de final de ano em data a agendar.