Marta Carvalho na alta roda do ski mundial

Participação meritória na prova de selecções - Troféu Borrufa.

A esquiadora Marta Carvalho, do Cartaxo, participou nas provas de Slalom e Slalom Gigante de ski do Troféu Borrufa, com resultados diferentes. Na prova de slalom, que é a sua melhor especialidade, foi desclassificada por não ter passado uma porta. As difíceis condições climatéricas, com queda de neve durante toda a prova, provocaram a desclassificação de 22 atletas em 43 participantes. A prova foi ganha pela belga Vanaya Van Puyvalde, seguida da húngara Blanka Kovais e da andorrenha Aine Martin.

Na prova de slalom gigante a atleta escalabitana ficou em 27º lugar em 43 participantes. Na 1ª manga fez 1.16.12 e menos 2 segundos na 2ª manga. A prova foi ganha pela representante de Andorra Aine Martin, que se superiorizou a Matilde Cassa de Itália e Honor Bartlett da Grã-Bretanha.

A 27ª edição do Troféu Borrufa, realizou-se entre 28 e 31 de Janeiro em Valnord/Arcalis (Andorra). É a primeira da época 2018/2019, a nível de selecções nacionais, nos escalões U14 e U16. As outras realizar-se-ão em Folgado – Fondo Grand (Itália) e em Val d’Isère (França).

O forte nevão que se fez sentir durante toda a semana, condicionou fortemente a realização das provas, tendo sido canceladas as provas de super-gigante e combinado (slalom e super-gigante).

Estiveram representadas selecções de 28 países e 212 atletas da Argentina, Andorra, Brasil, Dinamarca, Espanha, França, Grã-Bretanha, Holanda, China, Hungria, Irlanda, Israel, Itália, EUA, Japão, Casaquistão, Letónia, Líbano, Mónaco, Nova Zelândia, Portugal, Rússia, África do Sul, Turquia, República Checa, Uzebequistão e China.

A participação masculina de Portugal foi também positiva, tendo os atletas do escalão U16, Lourenço Simão e Pedro Marim, terminado sem desclassificação as provas de slalom e slalom gigante, ficando em 42º e 44º lugar respectivamente. Sorte diferente teve Gonçalo Boavida que foi desclassificado no slalom e ficou em 62º no slalom gigante.