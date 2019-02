Primeiro passeio motorizado e a pedal na Barrosa

A Barrosa, no concelho de Benavente, recebe no domingo, 17 de Fevereiro, o primeiro passeio motorizado e a pedal. A iniciativa, organizada pela Comissão de Festas da Barrosa 2019, inicia-se pelas 08h00, com a abertura das inscrições no bar da comissão. Pelas 09h30 começa o passeio.

O almoço está marcado para as 13h30. Os interessados podem participar com bicicletas BTT, moto-quatro, motas TT ou motas clássicas. As inscrições têm um custo de 15 euros. Para mais informações, os interessados podem contactar através dos números de telefone 936 068 766, 914 172 649, 918 509 695 ou 913 638 024.