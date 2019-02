Vila Franca de Xira adere a projecto-piloto de promoção da actividade física

Vila Franca de Xira é um dos 14 municípios que aderiram ao projecto-piloto do Programa Nacional para a Promoção da Actividade Física, promovido pela Direcção Geral de Saúde em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo. A informação foi adiantada pela câmara municipal em comunicado.

Este novo modelo de promoção da actividade física pretende avaliar, em contexto real, a sustentabilidade financeira do modelo de promoção de actividade física no Serviço Nacional de Saúde (SNS). O novo modelo baseia-se em três componentes: aconselhamento breve para a prática da actividade física nos cuidados de saúde, incluindo a avaliação do nível de actividade física e comportamentos sedentários; consulta de actividade física liderada por um médico e um profissional de exercício físico; e, por fim, a articulação entre o ACES Estuário do Tejo e a câmara com o intuito de referenciar os utentes para programas comunitários.

O município disponibilizará um fisiologista do exercício que, juntamente com o médico, irão liderar a consulta de actividade física, em articulação com os recursos comunitários para a actividade física.