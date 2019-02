Vilafranquense vence Mação e continua na luta pela subida

FC Alverca empatou na 21ª jornada do Campeonato de Portugal em futebol e quebrou série de vitórias. Fátima perdeu mas está tranquilo na tabela.

O Vilafranquense mantém-se vivo na luta pelos dois primeiros lugares da Série C do Campeonato de Portugal em futebol, que dão acesso ao play-off de promoção, ao vencer por 1-0 na recepção ao lanterna-vermelha Mação. A equipa de Vila Franca de Xira está no quinto lugar com 40 pontos, tantos como Castelo Branco e Sintrense. O líder é o U. Leiria com 45 pontos e o segundo posto é ocupado pelo Anadia com 41. O FC Alverca quebrou um ciclo de vitórias ao empatar em casa a zero com o Oliveira do Hospital, estando na 15ª posição com 20 pontos, a dois pontos do 13º lugar que garante a manutenção. O CD Fátima perdeu em Anadia por 1-0 mas permanece num tranquilo nono lugar com 28 pontos. O Mação é último com 9 pontos e uma missão quase impossível pela frente, para tentar escapar à despromoção neste ano de estreia na prova. Resultados completos da jornada 21: Anadia 1-0 Fátima; Alverca 0-0 Oliv. Hospital; Santa Iria 1-1 Sertanense; Vilafranquense 1-0 Mação; U. Leiria 2-0 Alcains; Caldas 0-0 Benfica C.Branco; Torreense 3-2 Peniche; Sintrense 1-0 Loures; Nogueirense 2-2 Oleiros.