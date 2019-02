Inscrições abertas para acção de Formação em Almeirim

A MOV - Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim está a receber inscrições para a acção de “Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade” (Nível II), que decorrerá em Almeirim com início este mês, em data a anunciar, com a duração de 150 horas.

A acção a decorrer em horário laboral, destina-se a desempregados há mais de um ano, com qualquer tipo de habilitação, ou há menos de um ano, com habilitações inferiores ao 12º ano. Dá direito a bolsa de formação, subsídio de refeição, subsídio de transporte (a ver caso a caso), bem como a Certificado de Formação.

MOV Almeirim, funciona na Rua Dionísio Saraiva, lote 4, 2080-104 (antigo banco Santander, perto da Câmara Municipal). Pode ser contactada pelos telefones: 243 047 626 / 934 485 991 / 933 773 975 e 914 838 684.

A MOV dispõe de salas que, mediante marcações prévias e com a devida antecedência, estarão à disposição de todos os associados, e não só, para reuniões de empresa ou com parceiros de negócio, formações ou outras situações que se justifiquem.