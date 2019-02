Nuno Pedro, em Torres Novas, dispõe de táxi de 9 lugares e para passageiros com mobilidade reduzida

Empresa de Nuno Pedro, em Torres Novas, dispõe de transporte para pessoas com mobilidade reduzida, a partir de Fevereiro de 2019.

Nuno Pedro adquiriu a empresa de Táxi em 2008, contudo só em 2012 ocupou esta actividade a tempo inteiro. Não era a sua área profissional de eleição, mas aprendeu a gostar e hoje em dia não se vê a fazer outra coisa.

Anteriormente realizava os serviços apenas numa viatura de 5 lugares. A nova viatura adquirida, Táxi especial Mercedes Monovolume, tem capacidade de 9 lugares ou 6 lugares mais um ocupante com mobilidade reduzida. Deste modo, o transporte de passageiro em cadeira de rodas tem três vertentes extremamente importantes: a acessibilidade, a facilidade de utilização e a segurança do passageiro, Nuno Pedro têm a solução de fácil utilização, desde a rampa até ao elevador automático, bem como a devida acomodação durante a viagem.

Nuno Pedro é condutor habilitado para transporte de crianças e a viatura tem licença e alvará para o transporte colectivo de crianças bem como de pessoas com mobilidade reduzida.

No dia 9 de Fevereiro de 2019 estiveram presentes na apresentação da viatura, na Praça dos Claras em Torres, a vereadora Elvira Sequeira, em representação do Município de Torres Novas, o representante da Moderna Oureense, Ricardo Ribeiro, o representante da Caixa Agrícola de Torres Novas Pedro Inácio, entre amigos e alguns curiosos.

Para futuro Nuno Pedro pretende fazer acordos com entidades da região que procurem serviços de transporte colectivo de crianças, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e grupos que necessitem de transporte para fins de lazer.