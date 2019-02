Sábado é Dia Litocar com a promessa de muitas oportunidades para os aderentes

O Dia Litocar realiza-se no próximo Sábado, 16 de Fevereiro. Nesse dia, todos os concessionários Litocar terão um conjunto de ofertas e oportunidades imperdíveis para os clientes que aderirem à iniciativa.

Com mais de uma década de história, o Dia Litocar repete-se pelo 13º ano consecutivo, nos 36 pontos de venda do grupo, nos distritos de Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Santarém. A iniciativa é aberta a todos os clientes, de todas as marcas e tem feito sucesso junto dos milhares de clientes que todos os anos têm aderido.

O check-up a todas as viaturas, complementado com a oferta de uma lavagem é o mote para visitar as instalações da Litocar. Mas as vantagens não ficam por aqui. Os descontos, atribuídos em futuras intervenções, são outro dos motivos que tornam este dia o dia mais importante do ano para os clientes Litocar.

O vale de 100 euros para os primeiros 10 clientes a chegar a cada uma das instalações da Litocar para utilizar na próxima manutenção irá manter-se em 2019.

Além das ofertas nas oficinas haverá descontos anunciados como imbatíveis num lote de viaturas novas das dez marcas representadas e viaturas semi-novas da NCar, marca das oportunidades Litocar. Os descontos podem chegar aos 10.000 euros.

Os clientes profissionais, que não têm tempo a perder, podem garantir um atendimento personalizado e marcar o seu check-up gratuito, usufruindo de um pacote de descontos do dia 11 ao dia 14 de Fevereiro.

A Litocar em Santarém fica na Rua Doutor Hilário Barreiro Nunes, Lt. 24, Zona Industrial. O horário de funcionamento é das 09h00 às 18h00. Informações: 239 490 224 ou marketing@litocar.pt.