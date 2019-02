Tomou posse a direcção da delegação de Torres Novas da Cruz Vermelha Portuguesa

Tomou posse a 5 de Fevereiro a direcção da delegação de Torres Novas da Cruz Vermelha Portuguesa. A mesma é composta por Celeste Nunes, Artur Afonso, Nuno Lobo, Ana Sofia Tomaz, António Perdigão e Nuno Lopes. Na cerimónia esteve o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, médico especialista em saúde pública que foi director-geral da saúde entre 2005 e 2017.

Estiveram presentes, ainda, representantes das entidades da comunidade local como o presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, da GNR de Torres Novas, da Comunidade Hospitalar do Médio Tejo, juntas de freguesia de Torres Novas, bem como os membros zeladores e membros curadores e sócios da delegação.

Desde Janeiro de 2014 que a Delegação de Torres Novas é gerida por uma comissão administrativa. A mesma funciona desde Fevereiro de 2015, na Rua dos Anjos, Calçada do Quebra Costa r/c e cave em Torres Novas.

A delegação de Torres Novas da Cruz Vermelha Portuguesa deu-se a conhecer à comunidade com uma recolha alimentar e distribuição de cabazes, banco de roupa, feiras sociais e o projecto vive + o verão. Os objectivos futuros são manter o apoio social, o transporte de doentes não urgentes, o projecto Passo a Passo, o projecto de combate à solidão com visita a idosos de 15 em 15 dias com leitura de histórias ou passeios.

Actualmente a delegação de Torres Novas tem uma funcionária a meio tempo, Mónica Salvador, que iniciou as funções como voluntária e que é considerada pelos membros a cara e alma da delegação.