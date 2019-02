No plano ou fora do plano, é igual ao litro!

Egrégio Manuel Serra d’Aire, zeloso guardião da moral e dos bons costumes.

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, o socialista Paulo Queimado, exortou os seus munícipes a saírem para a rua em protesto pela não inclusão do IC3 no plano nacional de investimentos do Governo para a próxima década (resta saber se fornece os coletes amarelos). Quem é facilmente impressionável, deve ter ficado surpreendido com este sinal de rebeldia de um socialista em relação ao seu Governo e ao seu todo-poderoso líder e incorrigível optimista António Costa. Eu, que não sou facilmente impressionável pois já fiz, vi e ouvi muita coisa neste vale de lágrimas que se chama vida, não dou grande valor a esta posição de aparente ousadia política do autarca da Chamusca, porque, na verdade, tanto faz o IC3 estar nos planos do Governo como não estar. É igual ao litro, como diz o povo.

Se a inclusão em planos de investimentos nacionais fosse garantia de obra, o IC3 (que entretanto foi convertido na Auto-estrada 13) já estava construído há que tempos na zona da Chamusca, pois estava inscrito no Plano Rodoviário Nacional 2000. Paulo Queimado tem desculpa por não se recordar desse facto pois na altura ainda seria um adolescente imberbe mais interessado na Playstation, mas eu que tenho memória de elefante (para o que me convém, claro!) já não corro a foguetes e muito menos dou crédito a planos vindos de quem, habitualmente, e nesse campo em particular, tem uma atroz dificuldade em cumprir promessas. Como dizia São Tomé, é ver para crer! E, cá para mim, mais depressa aparece um porta-aviões numa remota charneca da Chamusca do que o IC3 é concluído. Vai uma aposta?

Por falar em projectos mirabolantes, parece que agora há um consórcio interessado em criar um aeroporto no aeródromo de Pias Longas, em Ourém. As intenções valem o que valem e poucos acreditam que aquilo algum dia se concretize. Mas num concelho que tem a Nossa Senhora de Fátima e o padre Gama tudo é possível... Pode ser que as árvores abatidas para fabricar a papelada necessária a um dossiê bem composto e os preciosos minutos que os autarcas e outras entidades dos dois concelhos já gastaram a avaliar e debater o projecto tenham sido bem investidos.

Li neste jornal que um suposto diplomata está a contas com a justiça porque andou metido em confusões com a polícia de Santarém. Pelo que li, o homem parece ser adepto da diplomacia musculada e talvez esta fosse uma altura propícia para mostrar serviço, por exemplo, na Venezuela, onde precisamos de pulso forte para defender os portugueses que lá vivem antes que a coisa dê para o torto. Aqui fica a dica ao ministro dos Negócios Estrangeiros.

Outra missão (quase impossível) onde o referido diplomata poderia fazer milagres era a moderar os ânimos no seio da comissão destinada a acompanhar a criação do futuro museu da tauromaquia em Vila Franca de Xira. Apesar da comissão já existir há um par de anos, o museu continua sem nascer. E com parteiros desses, sempre às turras, o risco é que venha mesmo a abortar...

Aceita uma vénia do

Serafim das Neves