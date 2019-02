O associativismo morreu na Chamusca: está como o resto da vila

A completar 30 anos de vida, em Março, a União Desportiva da Chamusca, que um dia foi a colectividade mais dinâmica da vila, está a atravessar uma longa crise. Com o trabalho de tesouraria feito, é tempo de cuidar da sede. As obras de requalificação estão em andamento e prevê-se abrir portas dentro de quatro meses. O MIRANTE falou com Fernando Santos, presidente da direcção da colectividade. Um ex-farmacêutico, ex-empresário e uma voz crítica da Chamusca e das suas políticas, embora seja um militante de muitos anos do Partido Socialista que agora governa a câmara municipal. Uma entrevista para um balanço que se justificava e a oportunidade de deixar alguns recados.

A União Desportiva da Chamusca (UDC) vai completar 30 anos de existência. Como está a colectividade?

Já esteve muito pior. Quando tomámos posse há cinco anos herdámos uma dívida de cerca de sete mil euros, o que para uma colectividade é muito dinheiro. A UDC estava prestes a ser extinta. Tinha uma comissão administrativa a geri-la e o fim era mais que anunciado. O nosso primeiro trabalho foi arranjar dinheiro para limpar essa dívida, através das mais diversas formas. Não foi fácil mas conseguimos. Neste momento a União não deve nada a ninguém.

Acabaram com o futebol sénior. Quais as modalidades que têm agora?

Temos os vários escalões de Futebol de 7, desde os 5 aos 14 anos de idade. Temos o futebol de 11 mas apenas na camada júnior. O futebol sénior dava muito prejuízo. Se conseguíssemos levar ao estádio 20 pessoas era muito. Neste momento só nos dedicamos aos jovens. Temos cerca de 80 inscritos e é a nossa única valência.

Qual é o papel dos pais? Interessam-se pela colectividade?

Não muito. Quando têm filhos até aos 10 anos ainda os acompanham, vão aos treinos, assistem aos jogos, depois disso deixam os jovens e nós tomamos conta deles. Pagam uma mensalidade de 10 euros e é só. Pode ser que quando a sede abrir se envolvam mais.

A requalificação da sede é agora a grande prioridade?

As obras começaram há cerca de três semanas e queremos ter este espaço aberto à população e a todas as colectividades que ainda existem na vila e que não têm espaço próprio para a sua sede. Queremos que a sede da União seja a sede de todos, e que todos se sintam em casa. Temos capacidade para albergar 12 associações. Nove já se manifestaram interessadas mas ainda temos espaço para mais.

Qual o orçamento e como conseguiram financiamento para a requalificação?

A Câmara da Chamusca financia a grande maioria e o restante conseguimos com patrocínios. Aquilo que está previsto são cerca de 80 mil euros no total. É um peso brutal mas estamos no caminho certo. A UDC está a criar condições para que todos beneficiem do espaço cada um no seu canto com a vantagem dos espaços comuns para todos.

Este projecto fazia parte das vossas promessas aos sócios?

Sempre foi um projecto que eu e a direcção que me acompanha tínhamos vontade de concretizar. O associativismo está morto na Chamusca. Parece que acompanhou o definhar da própria vila. As pessoas já não se juntam como antigamente, ficam em casa, não saem, e os jovens têm outros interesses. Por isso queremos dar este passo, para ver se conseguimos que as pessoas voltem a sair de casa, voltem a reunir-se para conversar, para dar vida à vila. É horrível passar nas ruas, seja a que horas for, e não ver ninguém. Chega a ser assustador.

O que é que aconteceu?

Sinceramente não sei responder. O que digo é o que vejo e ouço, não há nada na Chamusca. Não é uma vila atractiva. Está tudo a fechar. O comércio é pouco. A economia é inexistente. O maior exemplo da nossa decadência é a nossa relação com o rio Tejo.

Pensa recandidatar-se no próximo ano?

Não sei. Começo a estar cansado. Quero gozar-me daquele que é o projecto da minha direcção durante este ano. Depois logo se vê. Mas, se não aparecerem candidatos, não serei capaz de abandonar o barco.