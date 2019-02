Aumentam as exportações e aumentam as dores de cabeça ambientais

No final de Janeiro vi na televisão o ministro da agricultura, Capoulas Santos, muito eufórico com a exportação da carne de porco para a China, Índia e Vietname. Tudo bem na parte das exportações. Só que aumentar de 200 porcas parideiras para 900 porcas é um aumento enorme na quantidade de estrume, mal cheiroso, sem condições de aproveitamento e que necessita de muito espaço para as lagoas daqueles dejectos muito mal cheirosos.

O ministro do ambiente, que anda muito preocupado com os carros a gasóleo, vai ter mais uma preocupação e das grandes com o estrume dos porcos, que exigem maior atenção que os gases dos carros. Para ter carros eléctricos é necessário ter baterias de lítio que ainda ninguém sabe como depois vai reciclar e mais energia eléctrica que não temos suficiente sem ter que queimar carvão ou gasóleo. Veremos no que isto vai dar. Vendemos carne óptima e compramos carne cheia de tumores e podres?

A Inglaterra aqui há uns anos não quis plantação de eucaliptos por ser uma espécie invasora, agora com a saída da união europeia nem papel higiénico tem para consumo interno. Este governo parece seguir os ditos da minha avó que dizia quando a China despertar o mundo tremerá, mas como eles tiveram 500 anos para nos estudarem, vieram subtis comprando a indústria fundamental como a electricidade, o tomate, e agora a carne de porco. Estamos todos contentes mas com o clima a mudar qualquer dia ficamos sem água pois todas estas industrias precisam de muita água e eles já tiveram o rio amarelo seco. Quem fica com os olhos em bico somos nós, porque não estamos habituados a ver os problemas a longo prazo, pois este Governo só vê os problemas para a mesma semana... E isto não tem que ver com a cor da pele mas sim com os 450 gramas de massa encefálica de cada um.

Célia Monteiro