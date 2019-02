Câmara de Constância já não publica actas das suas reuniões há quase um ano

A última acta de uma reunião do executivo municipal de Constância, tornada pública no site oficial, foi da sessão de 18 de Abril o ano passado. A partir dessa altura passaram a ser publicadas apenas as decisões tomadas, deixando de ser conhecidas as intervenções mais significativas do presidente e dos vereadores em defesa das suas posições sobre as matérias em discussão, bem como declarações de voto, perguntas colocadas ao presidente e eventuais respostas, assuntos tratados antes da ordem de trabalhos, eventuais intervenções de cidadãos no período reservado ao público e até o nome dos eleitos presentes. Não sabe o que levou à instauração desta espécie de “censura” mas estando o 25 de Abril à porta espero que seja restaurada a possibilidade dos cidadãos voltarem a saber o que se passa nas reuniões dos seus eleitos e não apenas alguns extractos seleccionados.

Refiro o caso da Câmara de Constância porque tenho interesse pessoal no mesmo mas esta situação ocorre em alguns outros municípios. O MIRANTE tem dado notícias regularmente sobre atrasos muito significativos na divulgação das actas das reuniões dos executivos municipais da região e é lamentável a forma como Constância e essas outras câmaras (felizmente poucas) tratam do assunto. Democracia também é, ou é essencialmente, transparência. Não divulgar informações sobre a forma como são discutidos e decididos as assuntos, só afasta ainda mais os eleitores dos eleitos.

Bernardo Neto Domingues