Espanhol, Dyonysyo e o amor à música

No sábado, 9 de Fevereiro, faleceu em Torres Novas João Espanhol. Era um amante da música e foi durante quarenta anos vocalista do conjunto Níger, que fundou com amigos, nos anos 50. O seu nome de baptismo era João José Lopes e tinha uma loja que também era ponto de encontro de amigos.

Pedro Dyonysyo é muito mais jovem que João Espanhol, mora no vizinho concelho do Entroncamento e tem em comum com o falecido o amor à música. A semana passada vários jornais, entre os quais O MIRANTE, fizeram referência ao facto de ter disponibilizado na internet um vídeoclip de uma canção sua de 2008, chamada, “Caímos em Vão”. O seu nome não tem três Y mas três i e quando não está a fazer música é, segundo julgo saber, professor.

Espanhol, Dyonysyo e dezenas e dezenas de outros músicos amadores da região, são uma parte da cultura local, a par de muitos artistas amadores de outras artes. Poderão nunca chegar ao estrelato mas merecem o nosso obrigado. Seríamos culturalmente muito mais pobres sem a sua dedicação.

Francisco Milheiro