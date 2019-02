Portagens na A23 continuam porque o anúncio das reversões foi um engodo

Os projectos de resolução do PCP, BE e PEV para eliminação de portagens na A23 e em várias outras auto-estradas, foram rejeitados com votos contra do PS e abstenção do PSD e do CDS-PP no dia 8 de Fevereiro. Lembro-me que, quando o Governo de Passos Coelho, o tal da troika, avançou com as portagens na A23, os autarcas socialistas contestaram e mais tarde o PS prometeu reverter sa medidas que penalizavam o povo. Não reverteram nem irão reverter. Baixaram uns cêntimos para disfarçar e daqui a uns tempos irão aumentar o dobro do que baixaram porque em política é sempre assim que as coisas se fazem.

Quanto ao PCP e BE outros valores mais altos se levantaram. Podiam ter acabado com as portagens na A23 mas preferiram fazer aprovar outras coisas que mais lhes interessam em termos eleitorais, nomeadamente ao nível da função pública, no caso do PCP e dos seus sindicatos e, no caso do BE, ao nível de Lisboa e eventualmente do Porto que são as cidades onde vivem os seus eleitores.

Joaquim José Castro