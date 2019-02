Inês Henriques foi distinguida recentemente por O MIRANTE como Personalidade do Ano 2018

Inês Henriques foi distinguida recentemente por O MIRANTE como Personalidade do Ano 2018 e também como Desportista do Ano (feminina) 2018 pela Confederação do Desporto de Portugal, num justo reconhecimento pelos seus títulos mundial e europeu nos 50 km marcha. Numa carreira de mais de duas décadas, têm sido muitos os momentos de consagração para a atleta do Clube de Natação de Rio Maior, como ilustra a fotografia onde está com João Vieira, Vera Santos, Susana Feitor e Pedro Santos - outros nomes ilustres do atletismo da região - numa entrega de Prémios da Associação de Atletismo de Santarém, em Dezembro de 2004.