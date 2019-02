Antigo Bairro 16 de Março vai acolher nova casa mortuária de Santarém

Presidente do município espera ter o equipamento a funcionar dentro de dois ou três anos, para desactivar a actual casa mortuária situada junto às Portas do Sol.

O antigo bairro 16 de Março foi o local escolhido pela Câmara de Santarém para construir a nova casa mortuária da cidade. A novidade foi dada pelo presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), na última reunião do executivo. O autarca estima que dentro de três ou quatro anos esse novo equipamento possa estar a funcionar.

Actualmente, a casa mortuária que serve a cidade está localizada junto ao Jardim das Portas do Sol, cujo acesso se faz pelo centro histórico. Há muito tempo que é falada a necessidade de construção de uma nova casa mortuária em Santarém, tendo já sido alvitradas diversas localizações. A autarquia ainda tentou negociar um terreno na Avenida António dos Santos (que dá acesso ao cemitério) mas os proprietários pediram um valor que foi considerado elevado.

O antigo bairro 16 de Março - construído em 1948 e que antes se chamou Bairro Salazar - situa-se numa das extremidades do planalto citadino, tendo acesso pela Avenida António Maria Baptista e Rua General Humberto Delgado. As velhas casas degradadas ali existentes, propriedade do município, foram demolidas no final de 2011 e o terreno foi colocado à venda em hasta pública por diversas ocasiões, nunca tendo surgido interessados.

A demolição do Bairro 16 de Março já tinha sido decidida pelo executivo camarário em Maio de 2003, no tempo da gestão do socialista Rui Barreiro, prevendo-se na altura construir no mesmo local um novo bairro social. A solução defendida passava pela venda do terreno a uma empresa de construção, que ficaria de construir as habitações e vendê-las ao município pelo preço estipulado para habitação social.