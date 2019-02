Câmara de Benavente com gabinete de apoio a associações

O município de Benavente tem um gabinete criado para auxiliar e apoiar as associações do concelho, tendo em vista o papel estratégico de desenvolvimento local que essas colectividades representam. O GAMA – Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo visa apoiar as colectividades e associações do concelho nas suas competências básicas, bem como ajudar na produção de documentação ou candidaturas a fundos comunitários.

“É uma estrutura que reúne um conjunto de técnicos da câmara nas mais diversas áreas, como a financeira, jurídica e de comunicação. Sempre esteve disponível para apoiar as nossas colectividades, dinamizando actividades e estando ao seu dispor”, explica Carlos Coutinho (CDU), presidente do município.

O autarca falou do assunto numa das últimas reuniões de câmara, a propósito da intervenção do vereador Ricardo Oliveira (PSD), em que este lamentou não ver em Benavente a dinâmica existente noutros concelhos. “O gabinete de apoio foi criado mas não funciona. Temos associações a precisar de apoio e ajuda. Um caso concreto é a comissão da sardinha assada de Benavente que pretendeu candidatar-se a um programa da entidade de turismo e encontrou no GAMA uma completa inoperância, teve de entregar documentos fora do prazo porque a câmara não respondeu a tempo”, criticou Ricardo Oliveira.

O presidente do município afirmou desconhecer o problema e prometeu avaliar com a comissão da sardinha assada. “Quero ver isso esclarecido porque da parte da câmara nunca deixou de haver apoio às nossas colectividades e associações”, refere.