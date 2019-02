Câmara de Ourém cria fundo para apoiar IPSS na aquisição de viaturas

A Câmara de Ourém vai criar um fundo de financiamento municipal para apoiar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho na aquisição de viaturas automóveis. Este fundo, no valor de 300 mil euros, vai ser colocado à disposição das instituições de solidariedade social e formalizado através de um protocolo individual. O acordo, aprovado por unanimidade em sessão camarária, vai ser submetido à assembleia municipal e vai vigorar entre 2019 e 2022.

O presidente do município, Luís Albuquerque (PSD), explicou que este fundo foi criado porque tem havido muitos pedidos de apoio das IPSS do concelho que necessitam de viaturas automóveis. O orçamento de 300 mil euros será para um período de quatro anos, em que a autarquia financia até 60 por cento do valor de cada viatura.

“Existem muitas viaturas que dão apoio social nas IPSS já com um elevado número de quilómetros por isso tomámos esta decisão”, explicou o autarca, acrescentando que, em média, cada instituição pode vir a ser beneficiada em cerca de dez ou doze mil euros. “Parece-me que é um valor que vai valer a pena para as instituições”, disse. No entanto, o executivo municipal ainda não sabe quantas instituições vão aceitar este tipo de apoio. As IPSS vão ser informadas destas normas ao longo das próximas semanas.