Conversas sobre folclore e etnografia em Constância

O Cineteatro Municipal de Constância recebe a 16 de Fevereiro uma sessão das “Conversas sobre Folclore e Etnografia”, pelas 14h30. O evento gratuito, organizado pelo Conselho Técnico da Federação do Folclore Português para a Região do Alto Ribatejo, em parceria com a Câmara de Constância, é aberto ao público em geral e aceitou inscrições até 11 de Fevereiro.

A sessão conta com a presença de Daniel Café, presidente da direcção da Federação do Folclore Português, Custódio Rodrigues director técnico do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Malpique, e de Ludgero Mendes, vice-presidente da Federação do Folclore Português.

Em debate vão estar os temas: “A reconstituição do traje tradicional: uma problemática multifacetada”; “A falar é que a gente se entende”; “Folclore - A nossa herança cultural. O passado, presente e futuro”.