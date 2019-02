Educadores de cinco países frequentam curso em Santarém

Santarém recebeu a 6 de Fevereiro os parceiros do projecto internacional BE.Safe que visa capacitar os educadores que trabalham com pessoas com deficiências intelectuais a fornecer informações sobre crimes na Internet e capacitá-los a permanecerem seguros online.

O grupo, acompanhado por Ana Torres, coordenadora do projecto BE.Safe, na Escola Superior de Educação de Santarém, em parceria com Sílvia Canha, professora do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, foi recebido no Convento de S. Francisco, por Inês Barroso, vice-presidente da Câmara de Santarém, que desejou aos participantes uma boa estadia em Santarém.

O grupo, formado por educadores dos cinco países do projecto – Portugal, Polónia, Macedónia, Bélgica e República Checa - está em Santarém este mês para a realização de um curso para professores e auxiliares, coordenado por Ana Torres, professora da Escola Superior de Educação de Santarém, em parceria com Sílvia Canha.