Equipa de Intervenção Permanente nos Bombeiros de Minde

A Câmara de Alcanena aprovou atribuir 32.517,81 euros para apoiar o funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente (EIP) dos Bombeiros Voluntários de Minde. O montante, que corresponde a 50% de 65.035,62 euros, será disponibilizado através de transferências mensais, tendo início no mês de Janeiro. As transferências devem ocorrer no dia 25 de cada mês ou em dia útil anterior, caso coincida com fim-de-semana ou feriado. A outra metade do apoio é garantida pela Autoridade Nacional de Protecção Civil.

A Equipa de Intervenção Permanente dos Bombeiros Voluntários de Minde é constituída por cinco bombeiros, em regime de permanência, com a exclusiva missão de assegurar serviços de socorro às populações, todos os dias úteis, por um período semanal de 40 horas.