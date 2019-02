Falta mais um médico de família para o Cartaxo

O presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), mostra-se satisfeito com a entrada ao serviço de dois novos médicos de família nos centros de saúde do concelho, mas admite que é necessário mais um profissional de saúde. Segundo adiantou o autarca, na última reunião do executivo municipal, estes médicos “vêm colmatar certas situações, mas não vão acabar inteiramente com o número de utentes do concelho sem médico de família”.

Por isso, o autarca vai manter o pedido de audiência com a ministra da Saúde. O objectivo é dar conta das preocupações acerca da falta de médicos de família na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) do Cartaxo, manutenção do serviço da Extensão de Saúde de Valada e das obras necessárias na Unidade de Saúde Familiar (USF) D. Sancho I, em Pontével.

A falta de médicos de família centra-se na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Cartaxo, que partilha as instalações com a USF Cartaxo. Quanto à USF D. Sancho I, com sede em Pontével, o problema reside na necessidade urgente de intervenções nas infra-estruturas, nomeadamente ao nível de pinturas gerais, reforço de isolamentos e reparação de áreas do pavimento.