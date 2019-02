Festival de Handpan de 8 a 10 de Março em Santarém

A Casa do Campino, em Santarém, vai acolher, de 8 a 10 de Março, o primeiro Festival de Handpan que se realiza em Portugal continental, com mais de 20 músicos e meia dúzia de construtores desses instrumentos.

Organizado pela Associação Movimento Aberto (AMA), com sede em Santarém, o evento tem o apoio do município e parcerias de organizações nacionais e internacionais como a Federação Portuguesa de Yoga, a Live with Earth, a Casa PazPazes, a Noblet Handpan e a Alma Handpans.

Em comunicado, a AMA afirma que entre os músicos presentes se encontram vários portugueses, dois espanhóis e um belga, sendo Kabeção Rodrigues o embaixador do festival. Durante os três dias do evento realizam-se seis ‘workshops’, 14 concertos, aulas práticas, ‘jam sessions’ e um mercado das artes, que conta com a presença de vários construtores de handpan e artesanato, acrescenta.

O handpan, criado em 2005 por um casal suíço, é uma família de instrumentos relativamente nova, com um formato a fazer lembrar um disco voador. Este instrumento é tocado com as mãos mas não é um tipo de tambor de mão.