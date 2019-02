Hélder Silva é o novo comandante dos Bombeiros de Caxarias

Hélder Silva é o novo comandante da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caxarias, concelho de Ourém. A cerimónia de tomada de posse decorreu no sábado, 2 de Fevereiro, e contou com a presença de todo o executivo da Câmara Municipal de Ourém. Na mesma cerimónia tomou ainda posse o segundo comandante, Nuno Mendes, e o adjunto do comando, Miguel Freire. O presidente do município, Luís Albuquerque (PSD), agradeceu ao anterior comandante do corpo de bombeiros e felicitou Hélder Silva pelo seu cargo.

Albuquerque destacou o trabalho deste corpo de bombeiros, tendo deixado uma palavra de apreço pela entrega e altruísmo com que desempenha a sua missão de socorro às populações. O autarca referiu ainda a importância da constituição da Equipa de Intervenção Permanente (EIP) dos Bombeiros Voluntários de Caxarias que, considera, irá beneficiar em muito a qualidade do serviço prestado às populações e que a câmara municipal ajuda a suportar financeiramente.