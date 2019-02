Infraestruturas de Portugal vai avaliar alargamento da ponte D. Amélia

A empresa pública Infraestruturas de Portugal vai avaliar a possibilidade técnica e financeira de alargar a plataforma de circulação rodoviária na Ponte Rainha D. Amélia, travessia sobre o Tejo que liga os municípios do Cartaxo e de Salvaterra de Magos. Segundo ambos os autarcas, “a solução parece ser complexa”, mas ajudaria a economia local e regional, em particular aqueles que se dedicam ao sector agrícola e necessitam de atravessar o rio Tejo com as suas máquinas de grandes dimensões. O projecto para requalificação da ponte, a elaborar num prazo estimado de 150 dias, incluirá o estudo da erosão dos pilares ao nível das fundações, o tratamento e a pintura de toda a estrutura metálica, a reparação integral do tabuleiro da ponte, em especial do pavimento, das grades de protecção e do esforço excessivo a que os aparelhos de apoio têm estado sujeitos.