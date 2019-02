Loja do Munícipe de Vila Franca de Xira com 174 mil atendimentos em três anos

Serviço abriu ao público na Quinta da Mina para responder às necessidades da população.

Desde que abriu ao público, a 27 de Outubro de 2015, a Loja do Munícipe em Vila Franca de Xira já realizou 174.109 atendimentos, segundo as contas da câmara municipal. O serviço mais procurado tem sido o de tesouraria, que já atendeu 81 mil casos. Seguem-se os atendimentos relacionados com os serviços de águas e saneamento (35.907), urbanismo (30.071) e atendimento geral (25.143). Nestes três anos foram alvo de atendimento prioritário 1.738 pessoas.

A Loja do Munícipe centraliza num único espaço os balcões de atendimento da câmara e dos SMAS que se encontravam um pouco por toda a cidade. Funciona quase como uma loja do cidadão de nível autárquico, onde os munícipes podem tratar de praticamente tudo o que tem a ver com a sua relação com a câmara num único local, ao invés de percorrerem vários edifícios espalhados pela cidade.

Entre os serviços disponíveis aos utentes estão os de ambiente e espaços verdes, actividades económicas, urbanismo, apoio ao consumidor, atribuição de apoios financeiros, obtenção de certidões e fotocópias, estacionamento, condicionamento de trânsito, toponímia, cemitérios, higiene pública, obras, contra-ordenações, habitação municipal, área de juventude, entre outras.

O balcão único de atendimento fica situado na Praça Bartolomeu Dias, junto ao centro comercial da Quinta da Mina. Quando abriu portas, um dos principais objectivos passava por facilitar a relação dos munícipes com a máquina municipal e foram investidos 210 mil euros na recuperação e adaptação do edifício.