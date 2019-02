Região ribatejana com números modestos de realojamento

Dados constam de relatório do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. O Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, divulgado agora pelo IHRU, identifica o universo de situações de precariedade habitacional existentes em Portugal.

O distrito de Santarém e o concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, estão colocados a meio da tabela face aos restantes territórios do mapa nacional no que diz respeito às necessidades de realojamento de famílias em situação de precariedade. Os dados constam do último relatório do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), referentes a 2018.

A nível nacional, o distrito de Santarém tem registadas 387 famílias a necessitar de realojamento, cerca de 1,5 por cento do total nacional, ocupando a 12ª posição em 20 existentes. A tabela é liderada pelo distrito de Castelo Branco com 40 agregados familiares a precisar de serem realojados. Já no concelho de Vila Franca de Xira, pertencente ao distrito de Lisboa, os números são vistos na perspectiva da Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde o concelho fica também situado a meio da tabela, com registo de 44 famílias a precisarem de ser realojadas, cerca de 0,32% dos números totais da AML. Ocupa o sexto lugar entre aqueles 18 municípios. Atendendo aos dados facultados pelos municípios, na AML as situações mais preocupantes de carência habitacional registam-se nos vizinhos municípios de Lisboa, Almada, Amadora e Loures.

A maioria das situações registadas no concelho de Vila Franca de Xira dizem respeito a famílias de etnia cigana que vivem no Casal dos Estanques, em Vialonga, ocupando ilegalmente um antigo aviário abandonado, sem água nem luz, como O MIRANTE já noticiou. No distrito de Santarém existem outros casos de comunidades ciganas que vivem em condições precárias, designadamente em Santarém e em Tomar.

Na última reunião pública de câmara o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), reconheceu a existência do problema e lembra que 15 famílias já foram realojadas pelos serviços municipais. A dificuldade, aludiu, são outras famílias que entretanto aparecem para ocupar o lugar deixado vago no Casal dos Estanques. “O nosso respeito por essas pessoas é total mas temos de reconhecer que algumas situações, por mais que nos esforcemos, não vamos conseguir resolver”, notou. No último concurso público de entrega de habitação social em Vila Franca de Xira 89 pessoas ficaram de fora e não conseguiram ver contemplado o seu acesso a uma casa social do município.