Reorganização dos serviços de saúde resolve falta de médicos em Abrantes

Incentivo financeiro criado pelo município em 2014 tem estimulado a permanência de clínicos e número de doentes sem médico de família baixou para os 2.683.

A presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque (PS), diz que a percentagem de utentes sem médico de família no seu concelho passou de 43% em 2013 para 8% de utentes em 2018. “Em cinco anos, e apesar de o município não ter competências próprias [na área da saúde], conseguimos inverter a situação” em trabalho de parceria desenvolvido com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo e a tutela, disse a autarca na nova Unidade de Saúde Familiar (USF) Beira Tejo, em Rossio ao Sul do Tejo, onde decorreu a apresentação dos resultados e objectivos a alcançar com a reorganização dos serviços médicos de proximidade.

A autarca congratulou-se com o trabalho iniciado há mais de cinco anos com o objectivo de criar condições para que todos tivessem acesso à saúde, num município de 714 quilómetros quadrados, 13 freguesias e 38 mil utentes inscritos, dos quais 35.718 utentes frequentadores.

Em Dezembro de 2013 eram 15.190 os utentes sem médico de família no concelho, o caso mais grave em todo o Médio Tejo, tendo os números agora apresentados revelado que esse valor se cifra nos 2.683 utentes.

“Além do apoio financeiro [o município de Abrantes criou em 2014 um incentivo financeiro anual de nove mil euros, valor individual por médico, com o objectivo de estimular a permanência de médicos nas USF], foram criados novos modelos de organização, nomeadamente as USF, recuperámos dois edifícios antigos para a sua instalação, investimos em viaturas para atendimento ao domicílio”, enumerou Céu Albuquerque.

Com a entrada em serviço de quatro médicos na USF Beira Tejo, a 1 de Fevereiro, que se juntou à USF D. Francisco de Almeida, em Abrantes, o problema do acesso aos cuidados de saúde primários poderá ficar definitivamente resolvido com a criação de uma terceira unidade “a criar na zona norte do concelho”, referiu a autarca.