Requalificação do mercado de Santarém está adjudicada

Empreitada vai custar cerca de 2 milhões de euros aos cofres do município e deve arrancar no próximo Verão.

A requalificação do mercado municipal de Santarém vai custar quase dois milhões de euros mais IVA, tendo sido adjudicada à empresa Habitâmega Construções S.A.. Depois da assinatura do contrato, o processo tem ainda de receber visto do Tribunal de Contas. O prazo de execução da empreitada é de um ano e o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, espera que a obra possa começar no início do próximo Verão.

A intervenção no mercado municipal, um edifício concebido pelo arquitecto Cassiano Branco e construído em 1928, prevê a recuperação integral do espaço com o objectivo de reparar os danos estruturais existentes e, ao mesmo tempo, criar uma área mais moderna e funcional, destinada a ser vivida diariamente.

Durante o período de obras, os vendedores vão ser reinstalados no antigo pavilhão do artesanato, no Campo Infante da Câmara, conforme já tinha revelado Ricardo Gonçalves. O autarca acredita que com esta intervenção o espaço passará a ser uma referência nacional que vai atrair muitos visitantes.

O projecto, de linhas modernas e que promete transfigurar o interior do recinto, foi apresentado na reunião de câmara de 31 de Agosto de 2018 pelo arquitecto Paulo Durão, autor do trabalho. Basicamente, pretende-se articular no mesmo espaço as tradicionais bancas dos vendedores com outros serviços e valências, como espaços de cafetaria e restauração, proporcionando condições para a sua fruição para lá do horário normal de venda que hoje se verifica. O posto de turismo municipal também deve ser instalado no recinto.