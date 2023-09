Luís Montenegro anda mal acompanhado

O Presidente do PSD está na região de Santarém numa jornada de trabalho que incluiu jantar com o Bispo de Santarém, passeio de barco, jantar com forcados e ganaderos, visita à antiga fábrica de cervejas Cintra, almoço com jornalistas, visita ao Quartel Militar de Santa Margarida e outros almoços que um homem tem que comer para não morrer de fome.

O Presidente do PSD está na região de Santarém numa jornada de trabalho que incluiu jantar com o Bispo de Santarém, passeio de barco, jantar com forcados e ganaderos, visita à antiga fábrica de cervejas Cintra, pequeno almoço com jornalistas, visita ao Quartel Militar de Santa Margarida e outros almoços que um homem tem que comer para não morrer de fome. Certamente que foi o deputado João Moura que organizou o programa ao seu líder, que vai passar uma semana na região sem saber de que lado é que elas lhe mordem. Luís Montenegro não vem fazer política ao distrito de Santarém, vem gastar a sola dos sapatos, por isso não tem na agenda os temas quentes da região que ele desconhece porque nasceu no Porto, vive com a família em Espinho e Lisboa é grande como o caraças quando desce a sul para fazer política.

O Cavaleiro Andante deseja-lhe boas digestões nesta viagem pela região e, já agora, se for o caso, pergunte ao deputado João Moura se ele não o pode levar a jogar golfe ao fim da tarde com o seu amigo António Gameiro ou a dar uma volta de descapotável nos carros de luxo que ele deve ter na garagem.