Carnaval em Rio Maior vai envolver centenas de foliões

O Carnaval volta a ser celebrado em Rio Maior, com o programa a abrir na quarta-feira, 26 de Fevereiro, com o Carnaval Escolar que junta num desfile pelas ruas da cidade centenas de alunos das escolas, colégios e infantários.

No sábado, 1 de Março, vão ser mais de oitocentos os participantes inscritos para desfilar no Carnaval Nocturno, divididos por 17 grupos, onze deles com carros alegóricos, numa noite de folia que conta com a apresentação da popular apresentadora Mónica Jardim.