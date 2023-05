Benavente Futsal Clube remete responsabilidades para a AFS

O Benavente Futsal Clube (BFC) diz que comunicou à Associação de Futebol de Santarém (AFS) que não tinha jogadores disponíveis para o jogo de dia 6 de Maio contra o Mação FC. Em comunicado enviado a O MIRANTE o clube garante que perguntou à AFS quais seriam as consequências de uma falta de comparência ao jogo e que a resposta dada via e-mail foi com os valores das multas que constam no artigo 49 da AFS.

“No dia 5 de Maio, pelas 11h, o Benavente Futsal Clube enviou um e-mail para a AFS comunicando que tinha apenas três jogadores disponíveis para o jogo de dia 6 de Maio. O BFC nunca obteve resposta a este e-mail”, pode ler-se no comunicado.

Já no decorrer do jogo o clube de Benavente diz que pediu à equipa de arbitragem para que o Mação FC disputasse a partida só com três jogadores o que terá “sido negado” ficando a decisão ao critério da equipa adversária. O clube diz ainda que o vice-presidente da AFS, Jorge Heleno, assistiu a parte do jogo e deixou que este decorresse normalmente.

O clube de Benavente afirma que não vai falar mais sobre o assunto tendo em conta a abertura de um inquérito por parte da AFS e “pede desculpa à população de Benavente”.

A polémica em torno do jogo Mação 60 - Benavente 0 é motivo de conversa entre a população na freguesia.

A Junta de Freguesia de Benavente já emitiu um comunicado assinado por todos os elementos do executivo onde manifesta a sua indignação e repúdio “pelo triste episódio que desprestigia a imagem do desporto, da competição e da freguesia”. A autarquia também “condena de forma veemente o que se passou, porque choca directamente com a verdade desportiva, com o objectivo do desporto e porque coloca Benavente na ordem do dia pelos piores motivos”. A junta termina apelando à tomada de posição dos órgãos disciplinares competentes.