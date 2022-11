Confusão nas eleições para a distrital de Santarém do PSD

A lista B de Jorge Gaspar às eleições do PSD no distrito de Santarém garante que vai impugnar as eleições internas deste sábado.

A lista B de Jorge Gaspar às eleições do PSD no distrito de Santarém garante que vai impugnar as eleições internas deste sábado. Em causa está o facto de militantes estarem a receber mensagens do número oficial do partido a apelarem ao voto na lista A, do actual presidente da distrital e recandidato ao cargo, João Moura.

As mensagens estão a ser enviadas, segundo O MIRANTE confirmou junto de militantes sociais-democratas que receberam a mensagem, de um número através do qual recebem informações internas do partido.

As eleições têm decorrido ao longo do dia e terminam às 20h00 deste sábado, 26 de Novembro.