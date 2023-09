Direcção da Nersant acaba com actual Comissão Executiva e prescinde de Pedro Félix e Luís Roque

Nova direcção da Nersant acaba contrato com Luís Ferreira, o director executivo que recentemente ocupou o lugar de António Campos, e prescinde de Pedro Félix e Luís Roque na composição do novo órgão.

Elsa Duarte, secretária da direcção da Nersant, com o ministro da Economia, António Costa Silva, a vereadora Elvira Sequeira e o Secretário de Estado do Turismo. Foto Câmara Municipal de Torres Novas

A direcção da Nersant acabou com a Comissão Executiva onde pontificavam António Campos, Pedro Félix e Luís Roque, os principais rostos da equipa de trabalho da associação. Depois da saída de António Campos, que se despediu com justa causa, e a eleição da nova direcção, já há novidades que aparentemente indicam novas linhas de rumo; a nova direcção acabou com a antiga Comissão Executiva e formou uma outra composta só com membros da direcção. Luís Ferreira, o professor reformado que tinha ocupado o lugar de António Campos, também ficou sem o lugar, embora tenha sido a grande aposta de Domingos Chambel para aquilo a que chamou a renovação da Nersant. Luís Ferreira terá sido convidado a ficar na associação nas mesmas condições contratuais, embora com outras funções.

Nersant faz-se representar no Porto pela secretária da direcção

Elsa Duarte, a secretária de direcção da Nersant, representou a direcção numa cerimónia no Porto na sessão de apresentação dos Bairros Comerciais Digitais aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, onde se inclui o Projeto Vila, candidatado pelo município de Torres Novas em consórcio com a NERSANT. No Palácio da Bolsa, no Porto, o ministro da Economia, António Costa Silva, recebeu das mãos de Elsa Duarte uma lembrança da comemoração dos 30 anos da Nersant. A foto é da câmara de Torres Novas e está publicada no site da associação onde O MIRANTE recolheu a informação.