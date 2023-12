Mercadona olha para os clientes como chefes e valoriza os colaboradores

Portugal é o primeiro projecto de internacionalização da Mercadona, empresa de origem espanhola, líder de mercado, que chegou ao nosso país em 2019. Com 49 lojas abertas no país, e sede em Vila Nova de Gaia, a Mercadona vai continuar a implementar o seu projecto de expansão e tem prevista a abertura de mais uma dezena de lojas em 2024. Uma das principais responsáveis pela abertura dos novos espaços é Ana Carreto, directora de Relações Externas Centro/Sul de Portugal e Associações de Consumidores.

A marca chegou ao Ribatejo há cerca de um ano e meio para se implementar em Santarém. Acabou de abrir uma nova loja em Alverca do Ribatejo e a empreitada de construção do maior centro de logística da marca, em Almeirim, decorre a bom ritmo. “A nossa ambição quando abrimos uma loja é sentirmo-nos daquela localidade. Fomos muito bem recebidos no Ribatejo e temos tido um feedback muito bom”, afirma, acrescentando que a região tem uma localização estratégica fundamental e que a abertura do centro de logística é fundamental para a marca continuar a crescer. “Adquirimos um terreno com cerca de 440 mil metros quadrados. É um investimento muito grande, o maior da Mercadona. Prevê-se um investimento de 225 milhões de euros”, adianta, referindo que a previsão é contratar cerca de meio milhar de pessoas.

Os clientes são apelidados de “chefes” desde o primeiro dia e vistos como o principal farol. “É para satisfazer o chefe que nós melhoramos a qualidade dos nossos produtos e do nosso serviço”, vinca. A valorização e formação dos colaboradores também são peça chave para o sucesso da empresa. “O desafio é procurar as pessoas certas, mas também é importante para nós que as pessoas queiram trabalhar connosco. Por isso proporcionamos as ferramentas certas, optamos por uma política de promoção interna, entre outras medidas. A loja de Santarém tem actualmente cerca de uma centena de trabalhadores. Em Portugal a empresa conta com mais de 3.500.

Para Ana Carreto a qualidade nos produtos e serviço e a manutenção de preços baixos são as principais características que diferenciam a Mercadona de outras cadeias de distribuição portuguesas. A proximidade na relação com os produtores locais também faz parte do modelo da empresa e contribuiu para o seu sucesso. “Os produtores são o elo chave para o sucesso da empresa. São uma peça importante porque são eles que fornecem os melhores serviços, os melhores produtos. A Mercadona já trabalha com cerca de mil fornecedores portugueses e no ano passado tivemos um volume de compras de 789 milhões de euros, entre os quais também produtores da região ribatejana, nomeadamente em relação ao azeite, à cerveja, entre outros”, refere.

A responsabilidade social também é uma marca da empresa, presidida por Juan Roig. Cada loja do país trabalha com uma IPSS. Desde a abertura da loja em Santarém que a Mercadona tem uma parceria com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém. No primeiro semestre de 2023 a Mercadona doou cerca de 15 toneladas de produtos e bens essenciais à instituição.