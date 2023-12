Quatro décadas de dedicação à gastronomia enaltecendo Vila Franca de Xira

Fernando Carneiro e José Gomes gerem o restaurante “O Forno” quase há 40 anos em Vila Franca de Xira, que abriram após terem trabalhado durante uma década em vários estabelecimentos. Quando decidiram avançar com o próprio negócio tinham em mente fazer pratos regionais diferentes dos que se serviam no concelho. Ao longo dos anos foram alterando as ementas, mas as especialidades gastronómicas têm fidelizado os clientes ao longo do tempo. O arroz de tamboril com gambas, as espetadas de tamboril, espetadas do lombo, torricado de bacalhau e bacalhau assado na brasa com batatas a murro são algumas das iguarias mais apreciadas. Muito procurada é também a açorda de gambas e o sável frito com açorda de ovas, que os clientes elegem como o melhor do país.

“O Forno” continua a ser um marco na gastronomia e um restaurante por onde já passaram diversas individualidades nacionais e internacionais. Na área do futebol destaque para Éric Cantona, Torres, Vítor Paneira, Simão Sabrosa e Peixe. Da tauromaquia já almoçaram ou jantaram José Júlio, Joselito, David Ribeiro Telles ou José Falcão. Na política já se sentaram à mesa do restaurante o falecido Álvaro Cunhal e mais tarde António Guterres, Jorge Sampaio e Alberto João Jardim.

Fernando Carneiro e José Gomes orgulham-se de terem clientes fiéis, mesmo em períodos de maior dificuldade, que são quem lhes dá força para continuarem a servir com excelência. No espaço, numa rua antiga da cidade a caminho da praça de toiros, já se fizeram festas de casamento, baptizados e aniversários. Os clientes que procuram as especialidades gastronómicas do restaurante chegam de todo o país. Famílias de Braga, Vila Verde, Porto e Coimbra fazem questão de degustar as famosas costelinhas de borrego. A qualidade dos produtos e o serviço são a marca do restaurante que conta actualmente com sete funcionários incluindo a cozinheira que trabalha na casa há 30 anos.

Os sócios dizem não ter concorrência e sempre se mantiveram fiéis à imagem inicial para garantir aos clientes simpatia, qualidade e boa comida. Fernando Carneiro é um crítico do que se faz, ou do que fica por fazer, em Vila Franca de Xira. Os pensamentos ocorrem-lhe quando acorda ou enquanto trabalha. O empresário diz que o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, e a sua equipa deviam apostar em criar um pólo de formação na área da restauração. Desta forma atraía-se jovens que pudessem dar continuidade a esta área na cidade e ficarem a trabalhar no concelho. Actualmente os melhores restaurantes têm à frente pessoas mais velhas que não têm garantia de continuidade nos negócios.

Fernando Carneiro realça que se deve promover mais a Lezíria e o rio Tejo e apostar na animação de rua. Para o empresário, a campanha gastronómica do sável deve ser acompanhada de outros atractivos que captem visitantes e os façam permanecer na cidade, além de se incentivar o comércio a estar aberto ao fim-de-semana, pelo menos nessa altura.