Tomada de posse da nova delegação da Ordem dos Advogados em Vila Franca de Xira

Os novos dirigentes da Ordem dos Advogados de Vila Franca de Xira tomaram posse esta quinta-feira, 5 de Junho, tendo pela frente um mandato até 2027. A cerimónia decorreu no Museu do Neo-Realismo e contou com a presença do bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, e do presidente do Conselho Regional de Lisboa, Telmo Semião.

Na cerimónia, tomou posse como presidente da delegação Sara Coelho Machado, que sucede a Renata Costa. A nova equipa é ainda composta pelos vogais Felipe Ferreira Monteiro, Amaro Ramalho e Rosário Feio.