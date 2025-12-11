uma parceria com o Jornal Expresso
11/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Nacional | 11-12-2025

Hoje é dia de greve geral em Portugal

Lisboa é uma cidade com metade do trânsito habitual e serviços públicos não funcionam devido à greve geral.

Lisboa hoje é uma cidade a meio gás devido à greve geral apoiada pelas duas principais centrais sindicais. O MIRANTE já recebeu algumas informações de que há escolas a funcionarem na região, nomeadamente em Alpiarça mas, regra geral, a maior parte dos serviços públicos estão fechados.

O fotógrafo de O MIRANTE enviou às 13 horas fotos da cidade de Lisboa quase deserta, nomeadamente frente à Assembleia da República onde está prevista a concentração de manifestantes para cerca das 16 horas.

Fotos de António Montez

Relacionados
Greve geral deixa a região e o país a meio gás
Greve geral deixa a região e o país a meio gás
A greve geral marcada para esta quinta-feira, 11 de Dezembro, está a afectar múltiplos serviços públicos, nas áreas da educação, saúde, transportes, recolha de resíduos, entre outras.
Forte adesão à greve em Santarém com perturbações em câmaras e empresas municipais
Forte adesão à greve em Santarém com perturbações em câmaras e empresas municipais
Paralisação de 24 horas deverá afectar autarquias, uniões e juntas de freguesia por todo o distrito de Santarém, assim como serviços de água e saneamento, estabelecimentos de ensino, entre outros serviços.
