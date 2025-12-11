Hoje é dia de greve geral em Portugal

Lisboa é uma cidade com metade do trânsito habitual e serviços públicos não funcionam devido à greve geral.

Lisboa hoje é uma cidade a meio gás devido à greve geral apoiada pelas duas principais centrais sindicais. O MIRANTE já recebeu algumas informações de que há escolas a funcionarem na região, nomeadamente em Alpiarça mas, regra geral, a maior parte dos serviços públicos estão fechados.

O fotógrafo de O MIRANTE enviou às 13 horas fotos da cidade de Lisboa quase deserta, nomeadamente frente à Assembleia da República onde está prevista a concentração de manifestantes para cerca das 16 horas.

Fotos de António Montez