Nacional | 11-12-2025
Hoje é dia de greve geral em Portugal
Lisboa é uma cidade com metade do trânsito habitual e serviços públicos não funcionam devido à greve geral.
Lisboa hoje é uma cidade a meio gás devido à greve geral apoiada pelas duas principais centrais sindicais. O MIRANTE já recebeu algumas informações de que há escolas a funcionarem na região, nomeadamente em Alpiarça mas, regra geral, a maior parte dos serviços públicos estão fechados.
O fotógrafo de O MIRANTE enviou às 13 horas fotos da cidade de Lisboa quase deserta, nomeadamente frente à Assembleia da República onde está prevista a concentração de manifestantes para cerca das 16 horas.
Fotos de António Montez
