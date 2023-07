Entrevista com José Furtado e Carmona Rodrigues foi a mais vista da semana

O excerto da entrevista com José Furtado e Carmona Rodrigues, que é publicado na integra nesta edição, foi a mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com mais de 100 mil visualizações.

O excerto da entrevista com José Furtado e Carmona Rodrigues, que é publicado na integra nesta edição, foi a mais lida da semana no site e redes sociais de O MIRANTE com mais de 100 mil visualizações. Em destaque estiveram ainda os vídeos de O MIRANTE sobre a Festa dos Tabuleiros, em Tomar, com mais de 80 mil visualizações. Ainda em destaque a notícia sobre o aumento de vendas de herbicida potencialmente cancerígeno, que já foi abolido por alguns municípios, a notícia sobre o Parque da Auchan em Alverca que vai ser transformado numa centena de apartamentos, o vídeo sobre as festas de Vales de Cima, em Assentis, que mobilizaram a comunidade, e o vídeo sobre o encontro das Renault 4L na Chamusca.