Magellan 500 é o nome do projecto do novo aeroporto para Santarém

Declarações de Carlos Brasão, no final de uma intervenção no Museu do Oriente, ao final da tarde de hoje, onde explica como é que o projecto apareceu e como vai ser financiado.

Carlos Brasão apresentou esta tarde o projecto de um aeroporto internacional para Santarém. No final do seminário, o gestor falou com a comunicação social e respondeu a algumas perguntas que explicam como é que o projecto apareceu. Carlos Brasão não falou em investidores nem abriu o jogo limitando-se a confirmar que o projecto está aberto a investidores nacionais e internacionais que podem aparecer já depois do projecto ser escolhido entre todos os que estão a ser analisados por uma comissão independente nomeada pelo Governo.

Na sessão de apresentação dos cinco projectos, que estão a ser analisados por uma Comissão Técnica, o projecto de Santarém foi o que demorou menos tempo e o que usou mais tecnologia.