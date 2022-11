Debate sobre localização do novo aeroporto decorre esta terça-feira

“A norte ou sul do Tejo” é o tema do primeiro debate sobre qual a melhor solução para a localização do novo aeroporto, organizado pelo Conselho Económico e Social e o jornal Público.

O Conselho Económico e Social e o jornal Público estão a promover uma conferência que vai debater, ao longo desta terça-feira, 29 de Novembro, as várias soluções para a localização do novo aeroporto. O primeiro painel é composto por Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e João Cravinho, ex-ministro do Planeamento.

Em cima da mesa estão várias localizações possíveis, nomeadamente Santarém, Montijo, Benavente, e ainda Alverca ou Ota.



