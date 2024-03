Santarém honrou o mérito de personalidades e instituições no dia do concelho

O Município de Santarém homenageou na tarde de 19 de Março, feriado municipal, uma série de entidades e personalidades, algumas já falecidas. A cerimónia de entrega das distinções realizou-se no Convento de são Francisco, perante vasta plateia. Com a Medalha de Ouro do Município de Santarém foram agraciados Joaquim Magalhães Mota, José Júlio Eloy, José Manuel Constantino, Jorge Custódio, Vítor Serrão e Escola Superior de Saúde.

A Medalha de Prata foi atribuída a Jorge Justino, enquanto a Medalha de Valor e Altruísmo distinguiu o médico Torres Paulo. Com a Medalha de Mérito foram distinguidos António Júlio dos Santos, Fernando Diniz Ferreira, José Carlos Lucas, Ricardo Rhodes Sérgio e Serafina Moreira, no sector da Cultura; Joaquim Pedro Torres, António Cruz Costa, Jaime Carvalho e José Pereira Manata, no sector das Actividades Económicas; Maria Martins, na área do Desporto; e Miguel Castanho, na Ciência.